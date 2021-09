Contundente respuesta de Lina Tejeiro a mujer que la llamó interesada

La actriz Lina Tejeiro le respondió a una usuaria de Instagram que la llamó interesada luego de ver la nueva camioneta de lujo que se compró el cantante colombiano Andy Rivera.

En la publicación del artista, en la que aparece tomando una copa de champaña junto a su nueva adquisición, una camioneta BMW, la mujer aprovechó para hacer un comentario contra Tejeiro.

“Adivinen quién le va a escribir en 3, 2, 1. Lina Tejeiro”, escribió la usuaria de la red social.

De inmediato, Tejeiro le respondió contundentemente, dejándole claro que ella puede conseguirse una camioneta así por sí misma.

“No mi hermosa. Un carro me lo puedo dar yo misma, no me deslumbra ni me sorprende. Que tú busques hombre por cosas materiales no quiere decir que otras lo hagamos”, escribió.

“No trates de normalizar lo que tú haces. La verdad me alegro mucho por él”, agregó.

Cabe recordar que Tejeiro y Rivera mantuvieron una relación de varios meses que llegó a su fin hace más de un año.