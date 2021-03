Críticas a joven argentina que subió foto comiendo sobre la hoja de vida de un hombre

La publicación en sus redes sociales de una broma que para ella fue bastante graciosa, le costó su trabajo y terminó perjudicando a la empresa en la que ella trabajaba, que no tuvo nada que ver con su equivocación.

Este hecho sucedió en Rosario, Argentina, donde la joven Pau Palombo, subió ina foografía en la que utilizaba como plata de comida la hoja de vida de un hombre que llegó hasta las puertas de la empresa en la que trabajaba para pedir trabajo.

En la imagen se puede observar que la joven ubica sobre el documento un bocadillo y un tenedor. "Estoy comiendo arriba de un CV (Curriculum vitae) que vinieron a dejar” y supuso que causaría risa, pero al contrario, generó tal enojo que incluso tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales debido a mensajes de odio, incluso de amenazas que recibía.

Ejemplo de gente miserable como @Pau_palumbo: mostrar desprecio a necesidades ajenas, insultar a los agraviados ante tal situacion, mentir sobre el hecho y despues esconderse. El modus operandi de manual, de gente que tiene una moral y etica destruida. pic.twitter.com/Iguf50jEP3 — Jung Park (@JungParkAR) March 14, 2021

La mujer salió a explicar su decisión de compartir esta imagen que ofendió a muchos, pero en el intento terminó por enojar, aún más, a las redes sociales.

"Vinieron a dejar un CV. Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Le aclaré que los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo pero me lo quiso dejar igual. Agarré y lo guardé (cuando dejan CV en este trabajo lo dejan arriba de mi mostrador)", explicó en sus redes sociales.

En la reprenda de las redes sociales también sufrió las consecuencias su empresa, que publicó un video donde se ve a la mujer aclarando que ella no estaba vinculada directamente a la organización y pedía que dejaran de atacarlos.