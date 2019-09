Crónica del New York Times se convertirá en serie de Amazon Prime

La historia que se cuenta dentro de la crónica que escribió la periodista Debborah Copaken tiene que ver con “esto inicia cuando yo hago una entrevista al director de una aplicación de citas, yo me había separado y por primera vez me inscribí a esa plataforma y quería saber sobre el algoritmo de esta aplicación. Cuando yo le pregunto a Justin que sí se había enamorado alguna vez, y él me hace apagar la grabadora. Ahí empieza la historia.”

Sobre lo que pasó después de que ella se inscribió y empezó a usar la app, comentó que: “yo conocí al amor de mi vida por un viaje a Jamaica, yo vivía en Paris y el en Londres, quedamos de vernos tiempo después pero él nunca llegó, debido a esto empecé a escribir sobre la historia.”

En cuanto a la oferta que le hizo Amazon expresó que: “Justin, el director de la app encontró a su amor verdadero, le contó la historia a Amazon Prime y ellos decidieron hacerla parte de la nueva serie de amor que estaban haciendo.”

La crónica hará parte de uno de los capítulos de la nueva serie ‘Modern Love’ de Amazon Prime, la cual se estrenará el próximo 18 de octubre. La serie consta de ocho episodios independientes en donde se explorará el amor en sus múltiples formas, basadas en historias reales recogidas en dicha columna.