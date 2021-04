“Crueldad en su máxima expresión”: Margarita Rosa tras anécdota del vómito de Tomás Uribe

En diálogo con la revista Bocas, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, contó anécdotas de su familia, entre ellas los regaños que más recuerda de su padre.

En sus palabras, Tomas Uribe contó que casi se lleva un “manotazo” de su padre durante la visita del expresidente Bush a Colombia.

“Me acuerdo de varios que me dejaron huella. Uno muy famoso, cuando vino de visita el presidente Bush y estaba con las manos entre los bolsillos. Mi papá rompió el protocolo. Casi me manda un manazo y me dijo: ‘¡Saque las manos del bolsillo!’”, mencionó.

No obstante, uno de los recuerdos del hijo del expresidente que asombró a las personas en redes sociales fue el que contó de su hermano Jerónimo.

“A él no le gustaban los jugos con ‘pepitas’ y un día le sirvieron uno de fresa con banano. Se lo tomó y se vomitó en el vaso. Mi papá se lo hizo tomar y hasta ahí nos llegó el capricho”, reveló.

Ante esto, la columnista y presentadora Margarita Rosa De Francisco escribió en su cuenta de Twitter que el hacerle tomar el vómito a una persona, más a un hijo, es un acto de “crueldad”.