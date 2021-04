“Cada vez somos más pobres”: pastor uribista lamenta haber apoyado a Duque

Oswaldo Ortiz, pastor cristiano, se hizo viral en redes sociales luego de compartir un video en el que criticó la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional y la mala gestión de Iván Duque.

“Esta reforma tributaria ha revelado lo mal que estamos como nación y lo mal que estamos con dirigencia política, hasta el Centro Democrático le ha dado la espalda a la propuesta del Gobierno. Esa vaina terminará hundiéndose, si esa vaina pasa el país se incendiará”, afirmó.

“Lastimosamente a Iván Duque, no sé si por su inexperiencia, no le interesa la continuidad política de su partido. Nosotros nos llenamos la boca de decir que no vivimos en socialismo, pero cada vez más el asistencialismo en Colombia es enorme. No estamos tan mal como con Santos, pero ¡carajo!”, agregó.

De igual forma, el hombre lamentó haber apoyado al presidente Duque en su campaña presidencial en la que decía que Colombia estaba cansada de más impuestos, cosa que implementaría con la reforma tributaria.

“Cada vez somos más pobres, cada vez es más difícil sacar un negocio adelante en Colombia. No solamente se suicidó políticamente él y a su partido, sino que hace lo mismo con quienes le hicimos campaña”, dijo.

“Yo estuve en tarima montado con él y como me ha afectado a mí ha sido enorme, hasta mi abuela me ha mentado la madre. Como motivé a todos mis amigos a votar por Duque y ahora él es el gobierno que está apretando, todos somos malos”, añadió.

Finalmente, reconoció que revertir la posible victoria de Gustavo Petro en la carrera por la Presidencia de la República será algo “difícil”.

“Revertir la victoria de Petro será bien difícil. Puedes poner al que quieras en frente, pero nada vencerá el hecho de que el gobierno de Iván Duque ha sido muy limitado. Ya uno no sabe cómo defenderlo, está desconectado de la gente”, comentó.