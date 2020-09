¿Cuánto fue lo que pagó 'Epa Colombia' de multa por daños a Transmilenio?

La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, también conocida como 'Epa Colombia, reveló que tuvo que pagar $43.500.000 a la ciudad por los daños que ocasionó en una estación de Transmilenio durante la jornada de manifestaciones a finales de 2019.

Además, Barrera pidió que no la critiquen más: "soy como cualquier ser humano, me he equivocado", aseguró.

Dijo que está cambiando y que dio una mala imagen, pero que pagó y espera seguir haciendo el bien "no miran que genero empleo, que cambio la vida a las personas".