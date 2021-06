Dalmata regresa a la música con su nuevo sencillo ‘Viajeros’

En entrevista con W Fin de Semana, el artista de reggaetón habló sobre su nuevo sencillo “es un tema que se hace junto a Elysanij, a mí me encanta cantar con mujeres porque hace falta la representación femenina en este género. La encontré a ella y bueno decidimos hacer este tema bien bonito”.

En cuanto a los años en los que estuvo ausente de la música, el artista mencionó “yo siempre fui de bajos recursos, cuando empecé a cantar ya tenía hijos, pero no vivía con ellos. En ese momento mi carrera dio un estallido, pero llegó un momento en mi vida en el que soñé con una familia. Dios me dio otra oportunidad y pude tener la familia que quería. Así que estos años me dediqué a ellos”.

Por otro lado, resaltó que está muy agradecido con nuestro país “yo los tengo en mi corazón y espero que Colombia me tenga en su corazón”.

Por último, Dálmata se refirió a los proyectos musicales en los que está trabajando.