Demi Lovato pide a sus fans que donen dinero para ayudar a la madre de su amiga

El estatus de estrella que ha alcanzado Demi Lovato (24) gracias a su carrera musical le ha permitido no solo hacer campaña para acabar con los prejuicios acerca de las enfermedades mentales, sino también utilizar sus redes sociales como plataforma para dar visibilidad a diversas causas solidarias.



Ahora la cantante ha recurrido a Twitter para pedir a sus seguidores que ayuden a una de sus amigas, Marissa, a costear el tratamiento contra el cáncer de su madre.



"Por favor, ayudad a mi mejor amiga y a su familia en este momento tan difícil. Te quiero, Marissa", escribió la intérprete junto a un link que redirige a la página creada para recaudar los fondos en el portal GoFundMe.



En el sitio web en cuestión aparece una foto de la famosa artista junto a su amiga, acompañada de un texto que explica que el objetivo es recaudar 10.000 dólares (9.200 euros).



"La maravillosa madre de Marissa ha sido diagnosticada con cáncer de mama. Por favor, donad lo que podáis. ¡Cada pequeña aportación cuenta! Mostremos a Marissa y a su familia cuánto amor y apoyo les rodea en estos momentos. ¡Ayudad a difundirlo!".



Por el momento, y con ayuda de los fans de Demi, ya se ha conseguido llegar a los 1.728 dólares (1.583 euros) desde que arrancara la iniciativa hace dos días. Uno de los seguidores de la intérprete, llamado Nasser Almisned, ha querido realizar una más que considerable donación para agradecer a su ídolo lo mucho que le ha ayudado con su música a lo largo de los años.



"Acabo de donar 1.000 dólares. Demi es una persona que ha cambiado mi vida en muchos sentidos, es mi todo. Sé que Marissa es su amiga y es alguien que, como todos nosotros, quiere y adora a su madre, y ninguna persona debería perder a alguien así", aseguraba Nasser para justificar su bonito gesto. "Marissa, mi corazón sufre por ti y tu familia. Mis pensamientos y plegarias están con todos vosotros en estos momentos tan difíciles. Manteneos fuertes y con la cabeza bien alta. Tu madre saldrá de esto. Mucho amor para todos, desearía poder donar más, pero en este momento me es imposible. Pero al menos quería donar un poco. Te quiero, Marissa", escribía otra mujer llamada Samantha Sharp.



Por el momento, en la plataforma de crowdfunding no figura que Demi haya realizado ninguna aportación públicamente.