Derroche de sensualidad: Mara Cifuentes vuelve a cautivar a sus seguidores con un bañador

La modelo Mara Cifuentes, de 24 años, se dio a conocer después de su participación en el reality show: La agencia, batallas de modelos, en 2019.

La modelo, hija de una diseñadora, no solo se destaca por su belleza, si no por su lucha por la igualdad y su defensa por los derechos. En una pasada entrevista, Cifuentes confesó que ella "quiero que todas las personas que me están mirando, que se sienten como yo, no tengan miedo a que les digan nada".

En esta misma entrevista, la joven modelo reiteró que hay que ser fuertes, porque "tenemos que cambiar el mundo y tenemos que quitarle toda esa ignorancia al mundo".

Mara Cifuentes también se destacó por su participación en Miss Universe Colombia como jurado, gracias a su conocimiento "en el manejo escénico, lenguaje corporal y proyección".

En su más reciente publicación, Mara Cifuentes cuenta con más de 11.000 likes y decenas de comentarios que resaltan su belleza.