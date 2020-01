DollyPartonChallenge ¿Cómo y dónde surgió este reto viral?

La publicación de Twitter de la cantante estadounidense, Dolly Parton, con 4 fotos suyas en diferentes situaciones y nombres de redes sociales, le dio la vuelta al mundo y famosos se están uniendo a este reto.

Una de las redes sociales es LinkedIn, plataforma para conseguir empleo, seguida de Facebook con publicaciones para amigos y familia, una más sociable como Instagram y para finalizar Tinder, una aplicación de citas en donde sus fotos son más llamativas.

El trino de Dolly Parton en Twitter fue, “consigue una mujer que pueda hacerlo todo”, seguido un emoticón picando el ojo. Dicha publicación acompañada de la imagen viral, ya superó los 250.000 me gusta.

Get you a woman who can do it all 😉 pic.twitter.com/sG4OHpVgxM