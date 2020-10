El actor que interpreta a ‘Benito’ en Pasión de Gavilanes entró a la UCI por COVID-19

Por medio de redes sociales el actor Giovanni Suarez Forero, más conocido como ‘Benito’ en la serie de televisión Pasión de Gavilanes, expresó que se encuentra delicado de salud por culpa del COVID-19.

En el video que compartió Forero, dijo que sería remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos porque su saturación estaba muy baja y le costaba mucho respirar.

“En este momento quedo totalmente incomunicado porque me van a meter a la UCI”, escribió.

El recordado ‘Benito’, uno de los personajes más divertidos de la serie, añadió en su publicación que: “Yo se los pido por favor, a mis fans, a mis amigos, a los que me quieren, que por favor me pongan en sus cadenas de oración para que el Señor me saque de esta, por favor. Se les quiere mucho”.

El colombiano que se radicó durante un tiempo en Venezuela está casado y tiene dos hijos.

Por supuesto, la petición del actor causó varias reacciones por parte de sus compañeros de set y también de varias personas de la farándula colombiana.