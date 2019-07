El Ballet del Gran Teatro de Ginebra llega a Bogotá con el drama épico Tristán e Isolda

Con una esquemática escenografía en donde una cuerda simboliza el filtro que une irremediablemente a los amantes, y unas grandes telas azules en movimiento que evocan las olas del mar, el Ballet del Gran Teatro de Ginebra presenta Tristán e Isolda, una coreografía que toma como punto de partida la ópera de Wagner.

La historia inicia cuando Tristán lleva de regreso a Isolda de Irlanda a Cornualles para que se case con su padre, el rey Mark. Isolda descubre que Tristán es el asesino de su prometido Morold. A manera de venganza, Isolda planea darle a Tristán una poción fatal y tomarla con él. Contrariamente a lo que pensaban, beben una poción de amor y se enamoran profundamente. Tristán se encuentra en la noche con Isolda, y el rey Mark organiza una cacería para dar con los dos amantes. Tristán le dice a Isolda que lo siga rumbo a la muerte y se arroja sobre las lanzas de los soldados. Moribundo, Tristán es llevado a casa por su fiel Kurnewal. Tristán revive por un instante y ve a Isolda, quien viene a su encuentro. Isolda desaparece y quedan juntos en la eternidad.

El Ballet de Ginebra, Suiza, data del siglo XIX y está íntimamente relacionada con el Théâtre de Neuve, hoy en día Ballet del Gran Teatro de Ginebra. En 1969, George Balanchine, uno de los grandes coreógrafos del siglo XX, fue nombrado asesor artístico del Gran Ballet del Teatro de Ginebra. Posteriormente, la compañía ha sido dirigida por celebridades como Alfonso Cata, Patricia Neary, Oscar Araiz, Gradimir Pankov, François Passard y Giorgio Mancini.

Desde 2003 la compañía está dirigida por Philippe Cohen y está compuesta por 22 bailarines de diversas nacionalidades, de formación clásica y capaces de interpretar tanto las coreografías neoclásicas como las contemporáneas. El ballet realiza con frecuencia giras por Estados Unidos, Australia, Sudamérica y Asia.

Joëlle Bouvier – coreógrafa

En 1980, Joëlle Bouvier creó la compañía L’ESQUISSE, con la complicidad de Régis Obadia, con la que hizo 15 obras coreográficas difundidas por todo el mundo. Fue codirectora del CCN de Havre del año 1986 al 1992, y del CNDC de Angers de 1993 a 2003. A partir de 1998 comenzó su carrera como creadora independiente. Fue coreógrafa residente de la Escena Nacional de Gémeaux del 2004 al 2008; en 2009 presentó Dolls, una pieza de hip hop para el Festival Cités Danse Connections en Suresnes y Roméo et Juliette para Ballet du Grand Thèâtre de Genève. Junto a Régis Obadia, retomó el dúo Welcome to paradise. En 2005 recibe el Gran Premio de la Danza SACD.

Philippe Cohen - director

Estudió en el Centro de Danse International de Rosella Hightower de 1971 al 1974. Continuó sus estudios con Merce Cunningham y la «School of American Ballet» en Estados Unidos. De 1988 a 1990 coordinó los estudios en el Centro Nacional de Danza Contemporánea en Angers. Fue director de estudios coreográficos en el Consevatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon de 1990 a 2003. Desarrolló una política de intercambios internacionales que lo llevaron a Vietnam, Camboya, China, Corea del Sur, Tailandia, Bielorusia, Alemania, Reino Unido, Georgia y Canadá. Cohen ha sido distinguido por el Ministerio de Cultura Francés con la Medalla d’Officier des Arts et Lettres. El Gobierno de Vietnam también lo condecoró por su servicio al desarrollo de la de la cultura de su país.