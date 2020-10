El cambio de Marcela Mar tras su papel de ‘Mayerli Pataquiva’ en ‘Pedro el escamoso’

View this post on Instagram

Este post está dedicado a todas las mujeres que me siguen Este si que es un #tbt por que 20 años son muchos! A propósito del lanzamiento de #pedroelescamoso por @caracoltv una telenovela que fue un hit a principios del cambio de milenio, alguien me hizo llegar esta foto que me compara, y me puso a pensar, quien era entonces y cómo ha sido mi evolución. Pues quiero compartir con ustedes algunas de estas reflexiones; en ese tiempo, era una jovencita conflictuada, solitaria y triste. Mi mayor felicidad era mi hijo, quien tenía un año de edad, tenía ganas de comerme el mundo, muchísima curiosidad por descubrirme y entender el sentido de la Vida. Ahora, puedo decirles que mi hambre sigue intacta, sigo siendo curiosa, inquieta, emprendedora. He tenido la plenitud de conquistarme a mi misma, y eso mis queridas instaamigas, es el significado de éxito para mi. He podido sumergirme en mis aguas más oscuras y profundas, y he logrado emerger a la superficie con perlas, que orgullosamente puedo decir engalanan mi cabeza. Siento empatía y admiración por la que fui hace 20 años, por el recorrido, pero sobre todo por el temple de mi espíritu. ¡Levanten la mano todas las mujeres berracas, chingonas y bad ass que se reconocen a si mismas y a su transformación ! #lamayerlicita #ownyourpower #transformacion #crecimiento #20yearschallenge