El colombiano que autorizó la persecución de un ovni

Entrando a la sabana de Bogotá un piloto venía asustado porque tenía un objeto con luces en frente que encandilaban su visión. Esto llegó a oídos de la fuerza aérea y decidieron que el T33 iba a perseguir el extraño objeto.

El controlador aéreo contó que desde la Torre de control del Dorado se veían los cerros. “De pronto vi que la gente empezaba a mirar y a señalar hacia la torre. Pensé que había un temblor, pero todo estaba quieto. Sonó el teléfono y me dijeron que había algo encima de la torre, pero yo no veía nada”.

Russi relató que después de unos minutos logró ver el presunto ovni. “Lo que vi era una rueda parecida a un balín, en donde las esferas eran de un color amarillo fuerte, brillaba más que el sol”.

El objeto extraño se desplazó hacia arriba por lo que se veía más pequeño. “El piloto me llamó para decirme que el avión no subía más y ya no podía perseguir más al objeto”, explicó.

“En este momento no puedo decir qué era, pero que lo vi, lo vi”.