MinJusticia denuncia a María Fernanda Cabal, Jota Pe y Lina Garrido por “instigación a la guerra”

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, por medio de un documento de 9 páginas, denunció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a los congresistas María Fernanda Cabal, Lina María Garrido y Jota Pe Hernández, por los delitos de menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra” .

Esto, luego de varias publicaciones de los congresistas en redes sociales, las cuales fueron calificadas como “delictuosas” por, en criterio del ministro, promover acciones militares de Estados Unidos contra la Nación colombiana.

Por ejemplo, citó el trino de Garrido en el que daba la bienvenida al presidente Trump a Colombia, minutos después de que el mandatario estadounidense había señalado que no descartaba una operación militar en Colombia contra el presidente Petro.

Otra de las publicaciones que fueron puestas en conocimiento de la Corte Suprema fue realizada por el senador Jota Pe Hernández. En un trino le dijo al presidente Petro que tuviera sus “calzoncillos limpios” porque le llegaría su hora “despreciable”.

Asimismo, en el caso de María Fernanda Cabal el trino por el que fue denunciada dice: “Yo en cambio sí celebraría el respaldo tecnológico y militar norteamericano en el Catatumbo, en Cauca, Putumayo, Guaviare, Nariño y Chocó, liberando a la población civil del terror. La guerra se gana con apoyo aliado y superioridad aérea.”

Para el Ministerio de Justicia, las publicaciones podrían representar una invitación y exhortación a que el país sea objeto de invasiones “lo cual se aleja de la simple “opinión política para entrar en el ámbito de la promoción de hostilidades contra la patria” alejándose de su deber de “defender el orden jurídico y la soberanía de la Nación”.

“Si bien es correcto que dichas manifestaciones se dan en un contexto de redes sociales y allí se expresen opiniones en diferentes aspectos, resulta menester traer a colación los limites de la libertad de expresión que la Honorable Corte

Constitucional ha establecido. De ello, la propaganda a favor de la guerra ha sido considerado como un discurso prohibido, pues está orientado a lesionar intensamente los derechos humanos” argumentó el ministro.

De acuerdo con la denuncia, la conducta desplegada por los senadores y la representante Garrido es especialmente grave, al tratarse, desde su labor como congresistas, de los primeros funcionarios que deben proteger y promover la Constitución Política.

Según el ministro Idárraga, las expresiones de María Fernanda Cabal, Lina Garrido y Jota Pe Hernández, lesionan la materialidad de las instituciones nacionales y la autodeterminación del país.

“Bajo esta perspectiva, las aseveraciones que invitan a una intervención militar externa o proponen la entrega de territorio nacional para la instalación de bases extranjeras no solo erosionan la integridad del poder público, sino que representan un abandono de su posición de garante frente a la seguridad y autonomía de los ciudadanos”, se lee.

