El docente de inglés como agente de cambio social

Para hablar sobre el nivel de inglés en Colombia es necesario hacerlo desde el contexto del desarrollo del país, donde solo hasta el año 2006, se inicia el Programa Nacional de Bilingüismo. Creado con el fin de mejorar el nivel de inglés de los docentes y estudiantes, este programa estableció estándares básicos con miras al fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés en todos los sectores educativos del país.

El programa se creó a partir de una evaluación aplicada a los docentes que evidenció como resultado un nivel muy bajo de inglés en ellos y a partir también de la necesidad de establecer una mejor coherencia en la asignación de docentes en el área, ya que la formación de muchos de los maestros y maestras que tenían a su cargo la enseñanza del inglés era en áreas diferentes, tales como tecnología o religión. Es así como el gobierno ha invertido fuertemente en su capacitación, pero para que haya un resultado, se necesita tiempo y una inversión constante, que se tarda por los cambios de gobierno en los cuales las prioridades se van modificando. Por esto, es clave el trabajo continuo y disciplinado que se genere al interior de las instituciones educativas en torno a la enseñanza de esta lengua extranjera, incluyendo la definición de metas y planes de desarrollo profesoral que se propongan en el área para generar procesos de enseñanza aprendizaje más efectivos.





En el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte no solo se enseña una lengua extranjera sino también una cultura. Con metodologías que facilitan el aprendizaje del idioma inglés para locales, y español para extranjeros, Uninorte ha sido acreditada internacionalmente en dos ocasiones por la CEA (Commission on English Language Accreditation). Es por eso que, no solo ofrece el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje del idioma en los estudiantes, sino que también promueve una capacitación constante en sus docentes de lenguas extranjeras.

“Tener, conocer y poder usar de manera efectiva una lengua extranjera permite que las personas se fortalezcan en su formación integral” afirma Nayibe Rosado, docente del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte. “Acceder a artículos, libros y a todo tipo de documentos que solo se publican en este idioma, brinda posibilidades enormes de estudio y trabajo, aquí y en otros países, además de permitirse recorrer el mundo entendiendo y absorbiendo conocimientos y culturas”.

Un docente de inglés es para un estudiante la posibilidad de conocer el mundo a partir del idioma que enseña. Mientras más conocimiento tenga el docente de una lengua extranjera, más posibilidad tendrá el estudiante de conocer territorios, culturas, personas, música, entre otros temas que le ayudarán a que tenga un desarrollo integral a nivel profesional.

“El profesor de inglés tiene la posibilidad de cerrar las brechas entre el idioma y el estudiante y, como agente de cambio, es capaz de gestionar y actuar a nivel profesional y personal, reconociendo que los demás también cumplen un rol importante en cualquier ámbito. Quien ve las oportunidades del inglés como una manera de empoderarse del conocimiento, abre posibilidades para todo tipo de desarrollo” agrega la docente.

Vocera: Nayibe Rosado, Directora del Departamento de español en el instituto de idiomas de la Universidad del Norte, Licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico, profesora de inglés, formadora de docente y profesora de Español Académico para estudiantes.

Más información: https://www.uninorte.edu.co/web/soyuninorte/postgrados-idiomas