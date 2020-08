El grupo de mariachis mujeres que versionó "Bohemian Rhapsody"

Mayra Casillas, directora y fundadora del Mariachi Femenil Innovación Mexicana, habló en W fin de Semana sobre la versión de la canción "Bohemian Rhapsody" y dijo que hacen covers de diferentes géneros que incluyen rock y vallenato.

"Bohemian Rhapsody es una canción complicada y varias de las que hemos interpretado pero siempre la cantamos en vivo, no nos desanimamos" dijo.

En su canal de YouTube se puede encontrar un cover de lo más dramático de "Bésame mucho", el popular bolero mexicano de Consuelito Velázquez; otro de "Marry You", de Bruno Mars, y uno grabado puertas adentro durante la pandemia de "Stand by Me", de Ben E. King. Incluso tienen una versión de "Qué bonita es esta vida" de Jorge Celedón.