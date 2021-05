"El hedor del jazmín", la primera novela negra inspirada en el Caquetá

El nacido en esta tierra lanza su primera obra literaria, luego de tomar la decisión de emprender su camino como escritor, después de tener una exitosa carrera profesional asesorando a entidades gubernamentales. Ahora, con la ayuda del sello de la casa editorial Palabra Libre, presenta "El hedor del jazmín", una novela negra que ya se encuentra disponible en las principales librerías del país, siendo una gran revelación.

Esta historia explora otros escenarios e invita al lector a sumergirse en una aventura alejada de la historia de violencia de este territorio: "Mi editor le llamó la atención mi trabajo porque no le eché mano al recurso de escribir ni de drogas, ni a la guerra, ni la violencia, pese a que estas problemáticas eran latentes en mi tierra", afirmó.

Antonio Torres se mostró orgulloso de ser el primer caqueteño en tener una novela en las principales librerías como Panamericana, Nacional y Lerner: "Lo que más pesa en el alma es el silencio de las editoriales, que no te digan sí o no. Fueron en total 17 veces las que envíe mi trabajo hasta que en Palabra libre me dijeron que les gustaba mi historia"

Así se presenta “El hedor del jazmín”, primera novela del caqueteño Antonio Torres: “Cris Abello, una joven estudiante de Criminalística con un pasado turbio, emprende una investigación para dar con las razones detrás del misterioso homicidio de Santiago Heredia, sin saber que sus pasos la llevarán no solo a encontrar las respuestas sobre el asesinato del joven, sino a desentrañar los fantasmas de su pasado. La pregunta obvia que se hace Abello es: ¿Quién mató a Santiago Heredia? Su vida albergaba muchos secretos y, a través de ellos, el lector irá transitando por una historia que promete no desamparar a quien se acerque a ella”.