El mexicano que ha visto Avengers Endgame más de 100 veces

Agustín Alanis se ha encargado de demostrar su fanatismo por el universo de Los Vengadores al conseguir el récord de haber visto Avengers Endgame 116 veces. “No era algo planeado, hasta que ya tenía como dos semana viendo la película todos los días desde el estreno”.

Alanis asegura que Las 116 veces ha sido en cine. “Todas las idas se han desembolsado de mi billetera, es decir más de 1300 dólares invertidos en solo boletas”.

Debido a su obsesión por el filme, terminó una relación amorosa. “Cuando comencé a ver la saga tenía novia, pero ya no tengo, no me pudo seguir el ritmo”.

El fanático dice que seguirá viendo la cinta hasta que la quiten de cartelera. “Ya me sé algunas líneas de la película, incluso a veces la empiezo a recitar (…). Uno de los actores de la película me bautizó como el tigre vengador. Me bautizó así porque soy hincha de los Tigres de México y uso mi camiseta amarilla”.

“Tengo que ser honesto, cuando iba 50 veces ya estaba agotado”, Agustín Llegó a ver la película 5 veces al día.