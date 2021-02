El nuevo reto viral que le hará ‘explotar’ la cabeza: ¿Tiene o no pepa el aguacate?

Un nuevo reto viral ha aparecido y promete ser un verdadero dolor de cabeza para quien lo observe, pues ofrece un efecto óptico comparado al del vestido azul o blanco con dorado.

Una imagen que circula en redes sociales se ha vuelto viral porque muestra un aguacate partido en dos, pero es ahí en donde surge la duda: ¿tiene o no pepa el aguacate?

Usuarios en las redes tienen opiniones divididas: muchos aseguran que claramente no tiene y “es obvio”; otros afirman que la semilla está ahí por la forma.

“Claro que sí, ahí está (…). No, lo que quedo fue el espacio (…). La pepa es más oscura. Por lo tanto, no, no hay”, fueron algunos de los comentarios en las redes.



foto: Memeflix