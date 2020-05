El rap de Will Smith que causa furor en redes

Will Smith soprendió a sus seguidores la colaboración junto al cantautor, poeta y productor musical Joyner Lucas, quien hace un tiempo lanzó su canción “Will” sobre cómo Smith lo había inspirado e influenciado.

En su momento, el actor expresó que se sentía honrado y agradeció a Lucas por el homenaje.



En el verso que Will aportó a la canción subrayó cómo había creado su éxito de una manera “limpia” e hizo un viaje por algunos de los momentos más importantes de su historia, entregando “rosas” a la gente que había influenciado su trayectoria.



Entre ellos se destacan Nelson Mandela, Muhammad Ali, Eddie Murphy y el fallecido actor de su serie “The Fresh Prince of Bel Air” James Avery, quien hacía el papel de su tío.



Además de su colaborador Jazzy Jeff, su esposa Jada Pinkett-Smith, su coestrella en la serie “Bad Boys” Martin Lawrence y sus hijos Jaden y Willow Smith.

Con información de Efe

Will Smith didn’t have to go that hard on this Joyner Lucas song



This is fireeee 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/NPVsGBuSx0