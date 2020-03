El relato de Danna García sobre la delicada situación por el coronavirus en México

Hace unos días, por medio de su cuenta de Instagram Danna García, actriz colombiana, compartió con sus seguidores que luego de volver de su viaje a España, en donde visitó a su familia política por 3 días, llegó contagiada de coronavirus.

Danna aclaró que su familia también está contagiada y aislada en Europa, donde los casos de Covid-19 se disparan día a día.

“Estoy sola en un hotel, yo misma tengo mis implementos para limpiar la habitación. Me dan una bolsa roja de desechos tóxicos, ahí pongo toallas y mis cosas”, compartió.

También, aclaró que los síntomas varían de persona a persona. La situación por la que pasó la actriz fue que todos en el avión estaban tosiendo y desde ahí optó por tomar una cuarentena voluntaria en un hotel, “yo llegué sana, sin síntomas”.

Ahí empezó con escalofríos, con fiebre, mareo, luego llamó a la internista, que le trató el dengue hace unos meses, quien le sugirió que se aislara y tomar algo para la fiebre.

Recalco, “que los primeros síntomas no son claros y que uno puede estar contagiado sin saberlo”.

“Aquí en el hospital me dijeron que me quedara en mi casa hasta que se me pusieran moradas las uñas", recordó Danna García.

Cuando le preguntaron sobre el tratamiento que estaba llevando dijo que, “En México, las cifras que se manejan no sabemos de dónde las sacan. En mi caso, yo me hice las pruebas y tengo todos los síntomas, a hoy no me han dado mi prueba. Es un tema delicado. Mi internista me dice, 'estoy sorprendida porque no encuentro tu prueba'".

"Yo y muchísimas personas no hacemos parte de las estadísticas de coronavirus en México", añadió.

Para finalizar, afirmó que Colombia tiene una situación muy diferente, “siento que en Colombia, a pesar de que opino que se han tomado acciones tardías, Colombia va a salir de esto, pero necesitan confinamiento, es la única manera".

