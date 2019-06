El relato del productor musical Alan Parsons sobre su trayectoria profesional

Alan Parsons productor, músico y compositor británico, quien ha tenido una exitosa carrera musical, habló en directo para La W radio contando experiencias de lo que ha sido su vida musical, desde que se convirtió en solista "Desde que mi compañero se dedicó hacer música teatral, yo seguí mi carrera como solista".

Por otra parte, se refirió a lo que fue su vivencia con The Beatles, en donde él como ingeniero trabajó para hacer la producción de la canción ‘Let it Be’ “No trabajé tan de cerca con The Beatles, pero tuvimos una muy buena relación”.

Por último, se refirió a lo que ha sido su más reciente producción musical dónde resalta, la magia como protagonista principal para dar sus buenas tonadas y de esta manera seguir marcando su legado en el mundo de la música y la producción.

