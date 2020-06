El rock and roll ya no tiene lugar en Estados Unidos: Dennis Deyoung de Styx

En 1961 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, nació The Treadewinds, banda que posteriormente sería conocida como Styx y se convertiría en uno de los íconos del rock and roll en los años setenta.

Lea en La W: Me siento afortunado de la vida que me tocó: Roger Daltrey de The Who

Su vocalista Dennis Deyoung estuvo hablando en La W sobre su nuevo disco solista titulado ’26 East, Vol.1’. Esta nueva producción él la califica como “un tributo a la casa donde nacieron los Styx” y está bautizada con la dirección de los hermanos Panozzo.

Sin embargo, este será el último álbum de Deyoung por dos razones. Por un lado, el cantautor considera que ya está muy viejo y quiere descansar. El segunda motivó es que, según él, el rock and roll ya no tiene lugar en Estados Unidos, “las emisoras de rock prefieren poner pop, rap o incluso country".

La agrupación es mayormente conocida por canciones como "Come Sail Away", "Babe", "The Best of Times" o "Mr. Roboto". Sobre esta última, Deyoung contó que fue inspirada en un personaje que atribuía el declive en la economía de Estados Unidos a las bandas de rock and roll.