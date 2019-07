El sensual desnudo de Kylie Jenner al borde de una piscina

La menor del Clan Kardashian, Kylie Jenner, publicó una imagen sin ropa y usando solamente un sombrero de playa mientras está sentada al borde de una piscina.

Jenner publicó la sensual fotografía con la frase "vacation mode" y generó todo tipo de reacciones en Instagram, incluso de su hermana Kim Kardashian, que le escribió "Ok ok ok ok now down".

La imágen fue tomada en las Islas Turcas y Caicos en el Atlántico, pues la empresaria se encuentra de vacaciones en compañía de su hija Stormi Webster y su pareja Travis Scott.