El sueño americano es real: diseñador colombiano ganador del reality "Project Runway"

El diseñador Sebastián Grey, de 32 años y nacido en Cali, se convirtió en el primer colombiano en participar y ganar en el reality show “Project Runway”, el más importante concurso de moda en la televisión internacional que se realiza en los Estados Unidos. Así, el diseñador no solo obtuvo el primer lugar como “Nueva estrella internacional de la moda”, sino que también recibió un premio de $250.000 dólares en efectivo.

En diálogo con La W, Grey se refirió a su triunfo en el programa y a los proyectos a futuro que le esperan después de consolidarse como un diseñador de talla internacional, cuyos diseños ya son solicitados por celebridades de alto perfil como las cantantes Cardi B y Priyanka Chopra.

“Elton John fue uno de los retos más difíciles para mí (...) fue bastante específico, debía hacer un outfit para él en sus inicios”, cuenta el colombiano.

Sin embargo, el diseñador también habló del difícil camino que tuvo que recorrer para llegar a Project Runway. “Cuando llegué a los Estados Unidos a buscar trabajo como diseñador, se me cerraron todas las puertas porque soy latino y no hablaba muy bien inglés”, relata Grey, quien agrega que, por cuenta de este rechazo, trabajó limpiando casas y cuidando perros porque no contaba con un título validado como diseñador de modas a pesar de ser ciudadano americano.

Pero Project Runway llegó a él cuando su esposo, Matthew Grey, lo animó a inscribirse al programa porque contaba con diez años de experiencia en esta área, después de haber trabajado con diseñadores de renombre como Lina Cantillo y Andrés Otálora. Tras responder más de 150 preguntas, el colombiano envió su hoja de vida apenas 30 minutos antes de que cerraran las aplicaciones. Más tarde, resultó seleccionado.

“Han salido bastantes proyectos de los que más adelante estaré contando. Habrá dos colecciones disponibles dentro de poco y empezaré con mi propio taller aquí en Estados Unidos (…) también quiero trabajar con los artesanos de mi país, traerlos acá y hacer alta costura”, relata Grey en La W sobre los proyectos que le esperan.

