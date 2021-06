Elizabeth Loaiza responde a quienes la critican por mostrar sus atributos

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria Elizabeth Loaiza se pronunció frente a las críticas que ha recibido por parte de varios internautas respecto a sus cirugías estéticas.

En una publicación, acompañada de ocho fotografías, Loaiza escribió: “Por ahí me llegó un mensaje: “Mostrar las tetas no es un talento” y yo le respondo delante de todos ustedes, puede que mostrarlas no sea un talento pero, el cirujano que me operó SI que tiene talento si o que? (sic)”.

Así mismo, escribió que hoy le “saca el dedo” a quienes le dedican comentarios malintencionados, “que no ayudan a nada en la vida de los otros”. Además, sostuvo que no cualquier procedimiento estético le queda bien realizado a cualquier persona, mencionando a un usuario en particular que fue quien dirigió las críticas en su contra.

“Que pecaito, le envío paz y ojalá algún día tenga vida propia para que deje de estar criticando la de los demás (sic)”, advirtió la empresaria.

De esta manera, Loaiza concluyó su publicación invitando a sus seguidores a que comentaran “a quién o a qué le harían ‘mamola’”.

Cabe recordar que el pasado 19 de junio, la modelo recibió una sanción que la obliga a pagar más de 136 millones de pesos por publicar un mensaje clasificado como publicidad engañosa por la Superintendencia de Industria y Comercio, al promocionar pruebas rápidas de COVID-19.

La SIC verificó la publicación realizada por la modelo a través de su cuenta verificada en Instagram, donde promocionaba el producto ProMed COVID-19 Rapid Test y en la que afirmaba que contaba con registro sanitario en Colombia y que su venta solo se realizaría a Gobernaciones, Alcaldías, hospitales y clínicas.

Sin embargo, teniendo en cuenta los informes requeridos al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), logró comprobar que dichas afirmaciones no eran ciertas.