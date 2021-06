Andrea Valdiri dejó a más a uno "boquiabierto" con su escultural figura posparto

La bailarina se convirtió en mamá por segunda vez, luego de 10 años, al dar a luz a su pequeña hija Adhara, el 9 de junio, que nació del fruto de su polémica relación con el cantante, también barranquillero, Lowe León.

Pero lejos de todo el escándalo que ha suscitado su pasado noviazgo con el artista, quien se casó con la abogada Liceth Córdoba, que además está embarazada, Valdiri dejó "sin respiración" a más de un fanático al aparecer en un diminuto bikini rosa que dejaba al descubierto sus curvas.

Además, reveló que no ha tenido que esforzarse demasiado para recuperar su enviable figura: "Me he cuidado mucho con la alimentación y he lactado super, entonces creo que la lactancia me ha ayudado a adelgazar".

En su publicación en Instagram, que suma medio millón de 'likes', varios cibernautas no han dudado en dejarle miles de halagos.

La influenciadora digital se mostró agradecida por lo que está viviendo gracias a la maternidad: "Lo único que puedo decir es, gracias Dios", expresó.