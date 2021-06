Elizabeth Loaiza respondió a Nicolás Arrieta por señalamientos en su contra

La modelo y empresaria Elizabeth Loaiza respondió a los señalamientos que surgieron en redes sociales por una investigación que abrió la SIC contra ella en mayo de 2020 por ofrecer el producto ‘ProMed Covid 19 Rapid Test’.

Cabe resaltar que hasta el momento, la entidad no ha expedido ninguna decisión contra Loaiza ni le ha aplicado una sanción o multa.

Según la influencer, “La Superintendencia nunca ha dado respuesta acerca de las presuntas pruebas de COVID sin Invima que estaba vendiendo la Loaiza. Entonces, ¿fue un show mediático?, ¿solo fue por molestarme? Porque que yo sepa no hay ni media prueba de que yo haya vendido, comercializado, importado o que haya hecho absolutamente nada con alguna prueba COVID”.

Tras estas declaraciones, se desató un rifirrafe entre la modelo y el youtuber Nicolás Arrieta, quien no dudó en opinar al respecto debido a que fue etiquetado insistentemente por los usuarios de las redes sociales.

Loaiza compartió una historia evidenciando que habían etiquetado al creador de contenido y le preguntó “¿Tienes pruebas?, ¿Vas a ganarte los 100 milloncitos? Espero el video con pruebas, no con tus argumentos a priori”.

Seguido a esto, Arrieta respondió “El pliego de cargos que formulo la SIC, son cosas que uno se pregunta, o sea, la lógica, presuntamente de esta vaina, es que promocionar algo sin INVIMA, ¿no es un delito? y ¿qué pasó con este cargo? hay que averiguar, hay que presionar. Que me den esa plata de una vez, que me la consignen”.

Además, se refirió a la recompensa que ofreció la modelo: “haz el favor y coge esos 100 millones, inviértelos en alguna vaina que te dé plata para que dejes de estar promocionando tanto producto por ahí sin INVIMA, porque uno dice esta gente tan millonaria, tan rica, para que se le pase promocionando esas cosas tan piratas”.

No obstante, Loaiza volvió a responder a través de las historias de Instagram “No trates a la gente como si fuera bruta. Yo haré un video (...) porque me parece que tú siempre te burlas de las personas, pero nadie te ha dicho la verdad a ti. Y deja de tratar a tus seguidores como pendejos, ahí no hay ninguna prueba, muéstrame dónde está el delito. Muéstrame las pruebas, no noticias falsas”.