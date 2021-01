En cuarentena por COVID-19 uno de los integrantes de Mau y Ricky

"Los amo... sé que he estado perdido, perdonen. Hace un par de días salí positivo al COVID y aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena", así lo comunicó en la cuenta oficial de Instagram del grupo musical, Mauricio Montaner.

El mayor de los hijos del cantante Ricardo Montaner fue diagnosticado como positivo para la COVID-19. La pequeña de la familia, Evaluna, reveló que también padeció de esta afección a finales del año pasado durante su estadia en Colombia.

De acuerdo a lo que contó 'Mau' se encuentra con poco síntomas “pero quería contarles para que supieran que estoy bien. Los pienso full y doy gracias a Dios a diario por ustedes”.

La familia ha sido víctima del virus, cuando meses atrás despidieron a su primo 'Carlitos' en España y el pasado 5 de enero se vestieron otra vez de luto por el fallecimiento de Ruper, quien desempeñaba labores en el hogar de los Montaner que consideraban como otro miembro más.

