“En Narnia tal vez”: Marcela Mar sobre Carrasquilla y el valor de la docena de huevos

La reconocida actriz Marcela Mar, quien interpretó a ‘Maryerli Pachecho’ en la novela Pedro el Escamoso, le lanzó una crítica al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras su respuesta sobre el valor de una docena de huevos en Colombia.

“Quedo como un zapato, pero en el tema de los huevos depende de la calidad. Digamos que $1.800 pesos la docena o algo así es lo que tengo en la cabeza”, fueron las palabras del ministro en diálogo con la Revista Semana.

Tras escuchar las declaraciones del jefe de la cartera de Hacienda, Mar se unió a las miles de críticas en redes sociales que, entre otras cosas, mencionaban lo desinformado que está Carrasquilla sobre la economía colombiana.

“¿$1.800 pesos una docena de huevos? En Narnia tal vez”, es un fragmento del mensaje de la mujer en su cuenta de Twitter.

La crítica de la actriz también generó opiniones divididas entre las personas, pues muchos no estaban de acuerdo con su postura.

“¿Más de 2.000 pesos por huevo? ¿de qué son? ¿de velocirraptor? (…). Eso huevos tan caros los venden en otra nación Marcela (…). Ni 1.800 ni 12.000, una docena de huevos vale de 4.000 a 7.000 (…). $1.800 si se le compra directo a la gallina, sin intermediarios y sin pedir factura”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Posteriormente, Mar reconoció que se había equivocado al decir que la docena de huevos costaba entre los $12.000 y $25.000.

Ok, ok me fui a la mierda con el precio. Lo reconozco. Pensé que eran de gallina feliz y quede fue gallina triste. https://t.co/ZbNhEcmJfA