¿En qué consiste el ritual con veneno de sapo bufo que tiene en problemas a Nacho Vidal?

Este miércoles 17 de marzo se abrió un nuevo capítulo en la polémica muerte de un fotógrafo en medio de un ritual que tiene en problemas al reconocido actor de pornografía Nacho Vidal.

El hecho ocurrió en el 2019 en Enguera, Valencia, cuando el fotógrafo José Luis Abad murió tras inhalar vapores con veneno del ‘sapo bufo’.

Este ritual esotérico consiste en fumar el veneno producido por el comúnmente llamado ‘sapo bufo’, que en cantidades adecuadas produce un efecto alucinógeno gracias a la metilbufotenina, un alcaloide que se deriva de la serotonina.

Este material es tomado de las glándulas del animal y ha sido implementado en rituales por chamanes en todo el mundo, aunque este anfibio habita principalmente en Europa y en el desierto de México.

Cabe resaltar que esta sustancia también se utiliza para tratar adicciones de drogas, como lo explicó el mismo Nacho Vidal en un video.

“No existe la palabra para describir lo que te pasa cuando tomas eso. Me puse de pie, me armé de valor y pedí otra (dosis) porque no creía que no supiera qué me había pasado. Me tomé otra y esa me hizo revolverme, me hizo morir, que mi alma se fuera de mi cuerpo”, dijo.

¿Qué sensación produce?

Básicamente genera alucinaciones, pero en cada persona es completamente diferente. Incluso, se pueden producir alteraciones en el sistema nervioso del cuerpo que puede terminar con la vida de las personas.