'Epa Colombia' anunció el cierre de su cuenta de Instagram empresarial

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, compartió en la tarde de este jueves por medio de sus historias de Instagram, que esta misma red social le había cerrado inesperadamente la cuenta de sus queratinas.



Asimismo, la también empresaria señaló que no esperaba que la compañía estadounidense tomara esa decisión debido a que no ha infringido ninguna de sus estrictas políticas.



“No pensé que me fueran a cerrar la cuenta porque en ella solo muestro cosas relacionadas con mi emprendimiento. Nunca comparto cosas que no debo, pues ahora soy más prudente”, precisó la influenciadora.



Pese a que no entregó mayores detalles, Daneidy aseguró que está recibiendo ayuda por parte del mánager de James Rodríguez, quien le está colaborando con toda la parte legal para recuperar el perfil. Sin embargo, afirmó que Instagram le explicó que existen muchas páginas con el mismo nombre.

De igual manera, la empresaria no se vio decaída por esta sorpresa que le dio Instagram, por el contrario, aprovechó el momento para puntualizar que su emprendimiento no depende de un perfil en una red social.



“El mánager y amigo de James me está ayudando, porque la sesión quedó inhabilitada ya que hay muchas cuentas suplantando el nombre de mi empresa. De mi emprendimiento dependen muchas personas. Amiga, yo sé que tú me vas a seguir siempre”, agregó la empresaria.



Por el momento se desconocen exactamente los motivos por los que la compañía estadounidense le cerró la cuenta a la creadora de contenidos colombiana, que tiene cerca de 5 millones de seguidores en su perfil personal.