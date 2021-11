Epa Colombia cuenta detalles de su conversación con la alcaldesa Claudia López

El capítulo del programa de 'Juanpis Gonzalez', personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, publicada este martes 2 de noviembre en su canal ha dado de qué hablar en los últimos días.

La invitada en esta oportunidad fue la influencer, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, quien llegó asegurando que se sentía un poco nerviosa de estar en el set, sin embargo, aprovecho el momento para hacer promoción de su producto capilar, 'las keratinas de la epa'.

En medio de la entrevista, Juanpis quiso hablar de diversos temas que son intriga para toda la audiencia que tiene la también empresaria. Se conocieron detalles de cómo inicio su negocio, quién hace parte de este, cuanto gana cada estilista de su peluquería y hasta intimidades de Daneidy.

"Ellos ganan muy bien, amiga es que es impactante ver como en otras peluquerías famosas y costosisimas, les pagan super mal a sus empleados". "En la Norberto una keratina es a 500 amiga, y le pagan poquitico a los empleados (...) mientras que mis keratinas están a 120 mil pesos y de ahí sale buen pago para todos mis estilistas y señoras del aseo" aseguró la influencer.

En el desarrollo de dicha charla, 'Epa Colombia' dejo saber, que aunque logra sentirse un poco arrepentida del hecho del transmilenio, situación por la que recibio un juicio en el que se imputaban 25 años de cárcel, fue un acto que la ayudo a crecer como persona y seguramente tenerla donde está ahora.

"En uno de estos juicios, me dejaron 8 meses sin redes sociales, y amiga, yo no me podía quedar sin redes, yo mantengo a mis hermanos, a mi mamá, a la Gerardo (...) entonces tuve que ingeniarme una manera de salir adelante y fue cuando cree el producto". dijo la empresaria.

Además, la colombiana habló su sexualidad y aseguro que, "Yo perdí la virginidad con Diana, me quedo un trauma desde los 7 años (...) desde ahí me da miedo (...) Estoy con Diana desde mis 18 años, desde ahí no he estado con otra persona".

Finalmente, el comediante le hablo acerca de la conversación que ella mantuvo con Claudía López, alcaldesa de Bogotá. Cuya conversación se dio por una ayuda por parte de sus seguidores (61.5k en Instagram), en la que la influencer le pedía a Claudia que le contestara para concretar dicho diálogo.

"Yo solo les pedía que me dejaran trabajar, porque a cada rato llegaba la Dian a molestarme, la Secretaría, todos, y yo lo unico que quería era generar empleo y ayudar a la gente." "A ellos les da miedo que uno diga sus nombres por redes sociales, porque saben que tenemos buen publico, entonces me dijeron 'nosotros la vamos a dejar trabajar, nosotros le cumplimos pero usted apaga su celular'". aseguró Daneidy.

La entrevista culmino con un par de actividades que le compartió ´Juanpis´, las cuales consistian en dañar un transmilenio y un cajero con un martillo, escena similar a sus actos hace unos años.