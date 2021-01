Esposa de Michael Phelps expresa su preocupación por fuerte depresión del deportista

La esposa del campeón olímpico concedió una entrevista al medio estadounidense, Today, en donde confesó que siente gran temor por perder a su marido, Micheal Phelps, por cuenta de la depresión que lo ha acompañado por años.

En el pasado, el mismo exnadador confesó que "soy alguien que ha pasado por al menos tres o cuatro periodos de depresión fuertes después de los Juegos Olímpicos y llegué a poner mi vida en peligro". En aquella ocasión, Michael Phelps aseguró que creía que no podría curarse del todo, incluso reconoció que ha temido por su propia vida por pensamientos que llegan a su mente.

En la entrevista, Nicole Phelps aseguró que el miedo de perder a su esposo la ha puesto en los zapatos de Vanessa Bryant, viuda del exbasquetbolista Kobe Bryant. "Después de que Vanessa perdiera a Kobe, todo lo que pude hacer fue mirar a Michael y decir: '¿Podemos ayudarte? Porque si te pierdo, no sé qué voy a hacer'", explicó.

La mujer afirmó que ha ayudado al exnadador olímpico a superar su enfermedad, pero ha entendido en el proceso que puede llegar hasta cierto punto. "Solía pensar: '¡Oh, puedo arreglarlo! Puedo ser terapeuta, puedo ser lo que él necesita'. Pero lo que he aprendido es que no puedes hacerte cargo de cómo se sienten, no importa cuánto lo quieras", detalló.

Según el testimonio, la pandemia ha incrementado los episodios depresivos del deportista, y han recurrido a la terapia y a fomentar el ejercicio en casa para ayudarlo en este duro camino, además la mujer ha develado que son sus hijos el mejor tratamiento para Michael Phelps: "Los chicos quieren estar cerca de Michael cuando tiene un día difícil. Quieren intentar hacerlo feliz, especialmente Boomer porque es el mayor. Así que diremos, 'Hey Booms, papá lo está pasando mal y solo necesita tomarse un momento para estar solo'. Queremos que Boomer entienda que no se trata de él, se trata de Michael".