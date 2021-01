Chuck Norris desmintió su supuesta participación en asalto al Capitolio en EE.UU.

Chuck Norris aclaró este martes que no formó parte de la turba de ultraderechistas que asaltó el Capitolio de Washington, después de que en las redes sociales se divulgara una imagen de una persona que guardaba un notable parecido con el actor.



"Recientemente supe que hubo un doble de Chuck Norris en los disturbios del Capitolio en Washington. No era yo y yo no estuve ahí", dijo hoy el intérprete en Twitter.

"No hay espacio para la violencia de ningún tipo en nuestra sociedad. Estoy y estaré siempre a favor de la ley y el orden. Su amigo, Chuck Norris", cerró el experto en artes marciales.



Su representante, Erik Kritzer, también quiso despejar cualquier duda al respecto.



"Ese no es Chuck Norris. Es un aspirante a ser su doble, pero Chuck es mucho más apuesto", indicó en un comunicado recogido por medios estadounidenses.



"Chuck permanece en su rancho de Texas donde ha estado con su familia", añadió.



La controversia sobre si el protagonista de "Walker, Texas Ranger" había estado o no en el asalto al Capitolio se basaba en una fotografía en las redes sociales en la que uno de los asaltantes, Matthew Bledsoe, posaba con alguien a quien él mismo identificaba como Chuck Norris.





Here’s the full Instagram story from Matt Bledsoe (a violent domestic abuser who told his 6 year old to kill herself, which you can read about here: https://t.co/ePfFp3lEfl) pic.twitter.com/mWKkurKs1g — DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) January 12, 2021

Ese hombre tenía el pelo pelirrojo y unos rasgos parecidos a los del intérprete.Pero ya antes de los comunicados aclaratorios de hoy,, quien cumplirá 81 años en marzo.

La falsa polémica sobre Norris también se benefició de que el actor ha apoyado durante años a los republicanos y a la derecha cristiana en Estados Unidos, y a que en muchas ocasiones ha mostrado su respaldo al presidente estadounidense, Donald Trump.