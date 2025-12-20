Zelenski afirmó que aún no hay acuerdo de paz y puede que nunca lo haya

El presidente Volodímir Zelenski, en una declaración conjunta con el presidente de Portugal, Luis Montenegro. FOTO: Stringer/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que todavía no hay un acuerdo de paz y advirtió de la posibilidad de que nunca lo haya, porque únicamente es válido cuando no es solo papel mojado, sino cuando detiene la guerra.

“No debe ser simplemente un acuerdo, bueno, malo. La pregunta es: ¿Bueno para quién y malo para quién? No quiero describirlo. Puede que no haya, hoy no lo hay, hoy no hay acuerdo. Lo hay cuando no solo está en el papel, escrito con letras, sino cuando la guerra se ha detenido”, declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, citado por la agencia Interfax.

También puso como ejemplo el Memorándum de Budapest al afirmar que para él “un acuerdo no es sólo una firma”.

“Este acuerdo no nos protegió. Por lo tanto, no creo que sea sólido ni que haya funcionado”, dijo al referirse al mencionado memorándum de 1994 por el que Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de la promesa de Rusia de respetar su integridad territorial y soberanía.

Zelenski subrayó que “la paz es mejor que la guerra, pero no a cualquier precio”, porque Ucrania, dijo, ya ha pagado un precio muy alto.

“Para nosotros es importante una paz justa y duradera, que no pueda ser violada por otro deseo de Putin, o por otro Putin. Es muy importante que haya garantías sólidas de seguridad para ello, para descartar incluso la idea y la posibilidad física de que se nos ataque”, enfatizó.

