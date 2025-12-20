“Vestirse es contar una historia”: la filosofía del diseñador John Durán que conquistó Nueva York

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Vestirse es contar una historia”: la filosofía de John Durán que conquistó Nueva York

John Durán, diseñador santandereano y director creativo de Arial 12, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para narrar el vertiginoso ascenso que ha llevado a su marca desde Floridablanca hasta las pasarelas de Nueva York y, próximamente, París.

Durán explicó el concepto detrás del peculiar nombre de su firma, inspirado en la tipografía estándar conocida por su legibilidad.

Su objetivo es que la ropa funcione como el instrumento ideal para enviar mensajes claros al mundo: “Cuando nos vestimos todos los días le estamos contando al mundo una historia de cómo nos sentimos y cómo queremos ser vistos”, afirmó, destacando que buscan crear recuerdos inolvidables para ocasiones especiales.

El diseñador de 34 años comentó cómo, tras presentar su colección en Nueva York en febrero pasado, el equipo de producción quedó tan cautivado con la estética y narrativa de la marca que les extendió una invitación inmediata para la Semana de la Moda de París.

“Realmente no dimensionaba todo lo que iba a ocurrir”, confesó, atribuyendo este logro no a un talento individual, sino al esfuerzo conjunto de su equipo y al apoyo de su madre.

Sobre el auge que está tomando el diseño nacional, Durán afirmó que el éxito de la moda colombiana radica en la “esencia y humanidad” que hay detrás de cada marca, más allá de la técnica. Citando a referentes como Johanna Ortiz y Silvia Tcherassi, además aseguró que el valor diferencial está en poner el alma y el corazón en cada pieza, algo que el mercado internacional está valorando profundamente.

Escuche la entrevista completa aquí:

