EasyJet negó que una familia británica intentara embarcar a anciana muerta en un avión

La compañía aérea Easyjet negó hoy, sábado 20 de diciembre, que una familia británica intentara embarcar a una anciana de 89 años fallecida en un avión que debía cubrir el trayecto entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en el sur de España, y el de Londres-Gatwick.

El avión, de la compañía Easyjet, debía partir del aeródromo malagueño a las 11:15 horas de Málaga del pasado jueves, pero finalmente despegó con 11 horas y 15 minutos de retraso, según pudo comprobar EFE.

Fuentes de la citada compañía aérea aseguraron este sábado a EFE que la mujer estaba viva cuando embarcó en el avión y que el fallecimiento se produjo “después del embarque”.

Las fuentes de Easyjet han asegurado a EFE que se permitió volar a la mujer “porque tenía un certificado médico que la habilitaba para viajar en avión y contaba con la asistencia de personal médico durante el trayecto”.

“Fue solo después de embarcar cuando necesitó asistencia médica y, lamentablemente, falleció”, señalaron las citadas fuentes, que han ofrecido el “apoyo y la asistencia” de la compañía a la familia y amigos de la pasajera “en estos momentos tan difíciles”.

“El bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de Easyjet, y pedimos a nuestros clientes comprensión en estas circunstancias”, añadieron desde el aerolínea.

Según adelantó el ‘Daily Mail’, la mujer de 89 años fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes le dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida, aseguraron testigos del incidente.

Sin embargo, justo antes del despegue, la tripulación de cabina fue alertada del fallecimiento de la mujer y el avión, que había comenzado a rodar por la pista, tuvo que dar la vuelta y no despegar, añadió dicho periódico.

Algunos pasajeros relataron cómo el cuerpo de la anciana fue empujado en silla de ruedas hasta los asientos ocupados por la familia en la parte trasera del avión y levantado hasta su asiento, con la ayuda de cinco familiares.

Afirmaron que al grupo solo se le había permitido subir al avión porque le dijeron a un empleado de embarque, que había cuestionado la aparente mala salud de la mujer, que “simplemente estaba cansada”, señaló la información del medio británico.

