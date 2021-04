"Estamos jodidos, quebrados": el clamor de Sara Uribe al gobierno de Iván Duque

En medio de las manifestaciones que sean adelantado en el país por la reforma tributaria que lideró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que en las últimas horas el mandatario de los colombianos, Iván Duque confirmó que se sustituiría la ponencia, la presentadora y modelo colombiana Sara Uribe expresó por qué se abstuvo a salir a las calles a marchar.

“Dicen que Sara no apoya el no a la reforma tributaria. En mi empresa tengo por nómina muchos empleados, me toca responder por ellos porque no los voy a echar a la calle; si yo estoy en una finca lo primordial es que mis empleados estén bien, cuidados, protegidos y que no les falte para pagar las cuentas”.

Uribe además mencionó que salir a marchar expondría su vida y la de su mamá. “No puedo salir a marchar porque se enferma mi mamá y se me muere. Me da COVID y peor porque no hay clínicas, no puedo salir empelota. Hoy si digo, ¿qué hago con mi empresa y empleados?”,

Sara Uribe a través de sus redes sociales expresó que debido a la pandemia está prácticamente en la quiebra. “Estoy debiendo más de 20 millones de pesos en arriendo. Llamo y me dicen que me van a desalojar porque no he hecho un abono importante”.

La presentadora aseguró que comprende la situación de los dueños de los locales, sin embargo, ella también debe ser solidaria con las familias de sus empleados. “Yo entiendo a los dueños de los locales porque de eso comen y viven, pero entonces qué hago con mis empleados. Me cierran jueves, viernes y sábado, que son los días más importantes”, esto sobre las medidas que se han tomado para evitar casos de contagio en la región antioqueña.

La ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele le envió un mensaje al gobierno del presidente Iván Duque por la difícil situación que está atravesando económicamente.

“No sé qué hacer con los empleados y debo salir para decirle al Gobierno que estamos jodidos, quebrados, que nos ayude. Después dicen que no hacemos nada por el país, pero creamos empresa, generamos empleo, mantenemos a los trabajadores, ¿en qué nos ayuda el Gobierno? ¿Qué hago? Gobierno, explique, dígame”.