Este sería el nuevo amor de Adele

En el mes de abril, después de siete años de relación y un hijo en común, la cantante Adele, se separó de su esposo Simon Konecki.

Desde ese momento, el tema de la separación se ha mantenido bajo reserva y es poco lo que se conoce de la vida amorosa de la artista. Sin embargo, el diario británico The Sun la cantante de Rolling in the Deep, ha tenido varias citas con el rapero Skepta. De hecho, al parecer celebraron juntos el cumpleaños del artista en Londres.

Lo cierto es que ambas celebridades se conocen hace algunos años pues ambos nacieron en Tottenham, que es un barrio obrero al norte de Londres.

De otro lado, una persona cercana a ellos al diario británico Daily Mail, ha asegurado que hacen una muy linda pareja y que "tienen una conexión especial".