“Estudiar no es la única forma de salir adelante”: La Liendra

Óscar Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra en redes sociales, se ha convertido en los últimos años en uno de los influenciadores más importantes y destacados de Colombia.

En uno de sus últimas charlas con sus seguidores a través de redes, La Liendra generó polémica luego de recordarle a las personas que los influenciadores no tienen la culpa de ganar más que un profesional en el país.

“Primero, nosotros los ‘influencers’ no tenemos la culpa de vivir en un país corrupto donde no le pagan lo que es a un médico; segundo, las formas de hacer plata cambian; tercero, un médico debería serlo porque le gusta y no por la plata que gana”, dijo.

Incluso les sugirió hacer un paro a las personas a las que les molestan las ganancias de los influenciadores.

“¿Ustedes creen que escribiendo van a cambiar algo acá? ¿creen que somos los que repartimos los sueldos? Si a usted le incomoda que un influenciador gane más que un profesional, reúnanse y hagan una manifestación o un paro, pero no tenemos la culpa”, destacó.

Por otro lado, destacó que, para él, los docentes y demás profesionales deberían tener una mejor remuneración.

“Yo soy partidario de que un profesor, un profesional o un doctor merecen más sueldo, son personas que estudian y trabajan”, mencionó.

Al ser preguntado si cree que es necesario el estudio para salir adelante en Colombia, sorprendió a más de una persona con su respuesta.

“Lo del cartón de bachillerato es más por la mamá. El día en que me gradúe es porque se lo quiero mostrar a mi madre, no porque lo necesite en mi vida. El estudio es necesario, pero no la única forma de salir adelante. Así que, si vos tienes un cartón, eso no te hace mejor persona que alguien”, afirmó.

Posteriormente aclaró que “estudiar es bueno porque una persona estudiada siempre va a tener un paso adelante, pero sean creativos con sus estudios, exploten más sus conocimientos, no se queden solo con eso”.