"Exijo lo básico": Mujer que le pide a sus parejas para toallas higiénicas y arriendo

En redes sociales se ha vuelvo viral el video de una mujer colombiana quien aparece explicándole a sus seguidores qué debe tener un hombre económicamente para salir con ciertas mujeres.

En las imágenes, la mujer expresó pedir cosas “básicas” a sus parejas como para el arriendo, toallas higiénicas, planificación, servicios, entre otras cosas.

“Mis parejas en medio de su economía, unos han tenido más que otros, ninguno ha sido tacaño, todos me han apoyado económicamente en lo básico, no he exigido más de eso. Todo cambia dependiendo el estilo de vida que tengas: si vives en tu casa para las toallas higiénicas, para planificar y para mi aseo personal si vives en tu casa para las toallas higiénicas, para planificar y para mi aseo personal”, dijo.

“Si vives en un apartamento sola, decirle ‘amor, necesito que me ayudes para los servicios, para el arriendo y así sucesivamente. Mis parejas me han ayudado con lo básico”, agregó.

Asimismo, en el mismo video les dio una recomendación a los hombres “básicos”: “consíganse una mujer básica, de su nivel”.

Lo anterior si son hombres “que no tienen dinero y no tiene posibilidad de darle una buena vida a una mujer”.