Exrecluso y su compañera transgénero se casan tras salir de la cárcel

Monae y Adriel fueron compañeros de celda en la prisión de Pensilvania, en Estados Unidos. Ambos aseguran que al verse en el centro de reclusión su conexión fue inmediata y poco a poco empezaron a conocerse, hasta que formalizaron una relación sentimental.

Monae tuvo que ser recluída en la estatal de hombres, pese a que ya había iniciado desde sus 16 unos años el proceso hormonal, pero en ese estado la legislación llevaba a las personas transgénero según su sexo al nacer si no se habían realizado una cirugía.

"En ese momento todavía no había una política para dar opciones a las mujeres trans que desean ser enviadas a una prisión para mujeres o una prisión para hombres, por lo que no tuve opción cuando fui sentenciada", afirmó Monae al canal Truly.

Aunque la joven de 29 años lamentó llegar hasta el sitio, aseguró que este hecho le permitió conocer a Adriel, que fue condenado por haber quebrado la libertad condicional que había recibido como beneficio en una anterior causa de asesinato de tercer grado en la que había quedado involucrado.

“Creo que estar dentro fue la base que hizo nuestra relación (…) Vi a Monae en su punto más bajo, Monae me vio en mi punto más bajo. La vi en su momento más feliz, me ha visto en mi momento más feliz (…) Queríamos casarnos como reclusos en la prisión, pero no había una política establecida para casarnos entre dos reclusos en ese momento”, aseguró Adriel.

Su relación estuvo plagada por los malos comentarios y opiniones de sus amigos y familiares.

"Al principio mis amigos y familiares no creían que fuera cierto que estaba saliendo con una mujer transgénero, con Monae. Pensaron que era algo pasajero, que estaba bromeando. Pero cuando descubrieron la verdad, también me rechazaron. Algunos dejaron de hablarme, por ejemplo, no he hablado con mi hermano por dos años", comentó el hombre.

A su matrimonio solo asistó la mamá de Monae y el padrino de su boda:

“Fue un día feliz y triste, pero principalmente triste porque obviamente queríamos pasar tiempo juntos. Cuando nos casamos, esperábamos que estuviéramos juntos, pero teníamos que dejarnos el uno al otro (…) Nuestros recuerdos estaban en prisión y nunca pudimos crear recuerdos aquí [en libertad] (…) Ahora está por suceder, es como si fuera la primera vez para todo para nosotros, es como comenzar de nuevo”, aseguró Monae.