Chris Carpentier explicó el porqué jurado de MasterChef Celebrity salvó a Marbelle

El capítulo del 14 de agosto se convirtió en uno de los más polémicos del reality de cocina 'MasterChef Celebrity', luego que Frank Martínez, Viña Machado, Pity Camacho y Marbelle tuvieran que presentar dos retos, el primero de salvación y el segundo de eliminación.

En la primera ronda de los retos fue Frank Martínez el ganador de la prueba de salvación, pese a la presión de sus compañeras de competencia, quienes afirmaron que el comediante ha llegado hasta esa etapa del concurso por la ayuda de sus amigos y no porque él sepa cocinar.

En el episodio de ayer, Marbelle y Frank se convirtieron en los protagonistas de las redes por sus comentarios y su desempeño en la competencia. Mientras Martínez se consagró como el ganador del reto, la cantante se convirtió en la nueva eliminada del reality.

En medio de las lágrimas de despedida y las palabras de agradecimiento, fue Jorge Raush quien anunció que los jurados habían deliberada que la intérprete de 'Adicta al dolor' no debía abandonar la competencia, como un hecho sin precedentes.

Sobre este hecho, en entrevista con Bravissimo el jurado chileno Christopher Carpentier fue cuestionado por los presentadores del programa de City TV.

"Todo puede pasar en Masterchef. Cabe recordar que nosotros evaluamos platos y no personas y de repente los platos están muy buenos, y no tan bueno, pero cuando están tan bueno merecen poder seguir en competencia. Hay reglas que seguir, pero se pueden hacer excepciones como en el caso de ayer", comentó.

Además, de acuerdo a sus afirmaciones, la decisión de permitir que la cantante siguiera en la pelea por los 200 millones fue directamente de Jorge Raush.

"Cada uno tiene su posición y cada uno puede opinar. Jorge dijo: 'está muy bueno y se debe quedar' y nosotros respetamos también la opinión de él ahí, y listo, que se quede, no hay ningún problema. Era una decisión muy difícil y por eso se quedó Marbelle".