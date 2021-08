Era muy rebelde: Carla Giraldo habló de difícil relación con sus padres adoptivos

Sin duda, la actriz, modelo y empresaria colombiana, que cada semana protagoniza una nueva polémica por cuenta de su participación en MasterChef Celebrity, se ha convertido en tendencia nacional en redes sociales en varias ocasiones, y hace un par de días una entrevista realizada en el 2005 en el programa de 'Yo, José Gabriel', volvió a revivirse.

La actriz de 'Loquito por ti' y 'Francisco, el matemático', pasó en aquella ocasión por el exitoso programa de entrevistas para hablar de su difícil pasado siendo una niña y una adolescente. En este espacio, habló de sus padres adoptivos, su conflictiva relación con ellos, su paso por el ICBF y su supuesto abuso de las drogas.

Junto al conocido periodista, recordó los dolorosos momentos que vivió y cómo fue su proceso de adopción.

"Tenía cuatro o cinco horas de nacida. Mi mamá no podía tener hijos y la única solución era adoptar. Mi tía (hermana de su mamá adoptiva) es monja y trabajaba en un convento en Medellín. Ella conoció una niña que tenía entre 17 y 18 años que estaba esperando un bebé. Mi mamá decidió hacer todo el papeleo y obtuvieron mi custodia", contó.

Por la difícil relación que tenía con su madre adoptiva, decidió irse de su casa a los 14 años, sin tener dinero en el bolsillo y un lugar estable para acomodarse.

"Estaba pasando por una edad difícil, con el mundo de la televisión encima. No me la llevaba con mi mamá, no hacía mucho caso. Vivía donde cayera. Con una amiga, donde la amiga de mi amiga, en unas escaleras, pasar la noche hablando para que se pase el tiempo", aseguró.

Además, aclaró que en aquella época fue vinculada con un presunto uso de drogas alucinógenas por ser la imagen publicitaria de la Fundación la Luz, pero aseguró que nunca tuvo un acercamiento a ellas.

Entre lágrimas, se mostró arrepentida de su comportamiento con sus padres adoptivos:

“Haber tratado tan mal a mis papás, ese fue el pecado más grande que he cometido y todavía estoy pagando por eso (...) Ellos han sido unas personas maravillosas y me han brindado el apoyo de cerca o de lejos, pero siempre han estado ahí", aseguró.