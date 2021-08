"Yo la amo, es mi mujer": novia de Epa Colombia habla del futuro de su relación

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, es una de las figuras más populares de las redes sociales en el país, y este 12 de agosto fue condenada a prisión por cinco años de prisión sin posibilidad de casa por cárcel por un caso de vandalismos en 2019.

La decisión del Tribunal de Bogotá de condenar a cinco años de prisión a la influenciadora generó todo tipo de reacción, entre quienes manifestaron que la decisión del magistrado fue desmedida, y quienes celebraron la decisión. Algunos mensajes de respaldo a Barrera no se han hecho esperar, entre esos, el de su novia Diana Celis, con quien la empresaria tiene una relación desde hace cuatro años.

El futuro judicial de Barrera está por definirse, ya que de acuerdo a expertos juristas la defensa de la empresaria podría escalar el caso hasta la Corte Suprema. Ante la posibilidad que 'Epa Colombia' sea detenida en un centro penitenciario, seguidores de Diana Celis le preguntaron si ella seguiría al lado de la influenciadora en este caso.

"¡¿Qué put*s?!, ¿es de verdad esa pregunta? Claro que sí, porque yo la amo", respondió tajante la jugadora del Santa Fe.

Además, fue criticada por un cibernauta por no estar al lado de Barrera en medio de la audiencia por asistir a un partido con su equipo: "Este es mi trabajo y tengo un contrato qué cumpir", respondió Celis, añadiendo más adelante que estuvo junto a su pareja en la noche del 12 de agosto para brindarle su apoyo.

El día que se conoció la sentecia de Daneidy, la jugadora del Santa Fe publicó una fotografía con un mensaje de apoyo y amor a su pareja.

"Nosotras más fuertes que nunca, te amo amor mío", escribió la deportista sobre una imagen en donde etiquetó a su novia.

Cabe mencionar que la relación entre las mujeres también ha estado envuelta en escándalos y cuestionamientos. Celis fue señalada por algunos individuos que afirmaban que estaba con la influenciadora digital por interés, más no por amor.

“Son muchas las personas que dicen eso, pero no me afecta lo que digan los demás, ella sabe cómo soy, me conoce y yo he estado con ella desde el principio, desde no tenía nada, mejor dicho”, afirmó Celis en aquella ocasión.

Daneidy Barrera, en 2016, se convirtió en toda una celebridad del internet al subir un video celebrando a la Selección Colombia y, en 2019, se convirtió en noticia nacional al protagonizar desmanes en una estación de Transmilenio en Bogotá en medio de una protesta.