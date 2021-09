Falleció el legendario actor colombiano Rey Vásquez

Jaime Arturo Vásquez Blanco, conocido en mundo de la televisión nacional por su nombre artístico Rey Vásquez, falleció a los 83 años en la Clínica Cardio de Bogotá por complicaciones derivadas del COVID-19.

El actor fue internado en ese centro médico el pasado 6 de septiembre, según informó Actores Sociedad Colombiana de Gestión.

Lea aquí: Documental relata el camino de reconciliación entre víctimas y secuestradores

El bogotano era reconocido por muchos papeles realizados en la televisión colombiana, en especial como el ladrón anónimo de la clásica serie colombiana 'Don Chinche', así como papeles en producciones como ‘Los cuentos del domingo’ y 'Romeo y Buseta', entre muchos más proyectos.

En su trayectoria de 50 años también puede leerse otros títulos en el cine colombiano e internacional como el 'Agente Ñero Ñero 7', 'Cóndores no entierran todos los días', 'La agonía del difunto', 'Ahora mis pistolas hablan', de 1982, 'Canaguaro', 'The Proud and Damned', 'Aquileo Venganza' y 'Cada voz lleva su angustia'.

Le puede interesar: Leyenda del ajedrez demandó a Netflix por sexismo denigrante en ‘Gambito de dama’

En el comunicado de prensa compartido a la opinión pública, el sindicato de actores colombianos afirmó que "destacamos de su carrera artística, los más de 50 años dedicados a las artes escénicas y los sobresalientes que fueron sus personajes para cine y televisión en producciones".