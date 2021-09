Documental relata el camino de reconciliación entre víctimas y secuestradores

El cineasta estrena esta producción en el Bogotá International Film Festival – BIFF el próximo 9 de octubre de 2021 en medio de una función especial para todos los espectadores.

'Del otro lado', es un documental que explora el camino de Guarnizo y su hermano en la búsqueda del guerrillero con el que su madre estableció una relación fraternal en medio de su secuestro.

Durante su cautiverio, la madre de Guarnizo escribió un diario en el que relata los 603 días en el que estuvo privada de su libertad y se evidencia la relación de cariño casi materno que estableció con el guerrillero que la cuidaba.

"Recuerdo que en una de mis últimas conversaciones con mi mamá ella me aseguró que había perdonado y que no quería que nadie pasara por lo que tuvo que sufrir. Ella falleció antes de la firma de los Acuerdos en Cartagena, y me acuerdo de estar viendo la transmisión de este evento y me pregunté si en medio de todas esas personas estaría presente el exguerrillero con el que mi mamá creo este vínculo", comentó.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Luego de tomar la determinación de leer el diario de su madre, este documental relata el viaje que lleva a los hermanos no solo a la selva sino a la cordillera de los Andes, donde finalmente encuentran al guerrillero después de una búsqueda muy complicada ya que muchos exmiembros de las Farc están siendo asesinados.

'Del otro lado', del director Iván Guarnizo y del productor Jorge Caballero, habla del perdón, al tiempo que plantea un cambio de narrativa sobre el conflicto colombiano, en el que la reconciliación es el centro.

Del otro lado es una coproducción entre Gusano Films (Colombia), RTVCPlay (Colombia) y Salon Indien Films (España), distribuida en Colombia por la agencia Doc:co. Para su producción contó con el apoyo de Proimágenes Colombia, IDFA Bertha Fund y Tribeca Film Institute. Las ventas internacionales corren a cargo de la firma danesa LevelK.