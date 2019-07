Falleció la estrella de Disney Cameron Boyce

El actor y bailarín había iniciado su carrera artística a los 9 años y es mayormente reconocido por su participación en la película “Son como niños”, la serie de Disney Channel, “Jessie” y su papel en “Los descendientes", cuya tercera parte aún no se estrena.

Cameron Boyce falleció como consecuencia de una convulsión que tuvo mientras dormía, provocada por una enfermedad que tenía y de la que estaba recibiendo un tratamiento.

Su padre, Victor Boyce, se ha manifestado por su cuenta de Twitter, en donde ha expresado su inmenso dolor por la muerte de su hijo y de igual forma agradeció a aquellos que les han manifestado su apoyo tras esta perdida.

I’m overwhelmed with the love and support our family has received. It really does help to ease the pain of this nightmare I can’t wake up from. I can’t thank you guys enough.